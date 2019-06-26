Кети Топурия прокомментировала слухи о воссоединении с Гуфом

Известная российская певица, солистка группы «А-Студио» Кети Топурия стала гостьей радиопередачи, на которой рассказала о своем творчестве, дальнейших планах и личной жизни. Уже долгое время фанаты пытаются узнать, правда ли звезда воссоединилась со своим бывшим возлюбленным Алексеем Долматовым, более известным как рэпер Гуф. Несмотря на расставание, музыкант продолжает оказывать артистке знаки внимания: пишет трогательные посты в соцсетях, посвящает песни.

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Однако, судя по интервью, Топурия в своем решении непреклонна. Она уже не раз говорила, что не планирует продолжать отношения с Гуфом, и в эфире радиопередачи снова озвучила свою позицию. Никакие признания рэп-исполнителя так и не смогли растопить сердце теледивы.

«Хочу сказать, что в личных отношениях на меня никто и никогда не сможет повлиять. Да. В последнее время говорят, что я снова вместе с Гуфом. Но также все говорят, что я беременна. А вы посмотрите на меня. Я вот не вижу у себя живота. Не так давно я собирала пресс-конференцию с журналистами. После нее я про свою личную жизнь прессе ничего не скажу», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия дала интервью журналистам, во время которого заявила, что по-прежнему не настроена на примирение с Гуфом. Причем поводом к размолвке, по словам светской львицы, послужили вовсе не измены музыканта, как считают некоторые поклонники, а различие в образе жизни знаменитостей.