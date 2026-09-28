Гуф вывел в свет новую возлюбленную на свадьбе сестры

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) появился на торжестве по случаю бракосочетания младшей сестры Ольги в компании новой спутницы. Об этом сообщает Super.

Праздник состоялся в минувшие выходные. Рэпер вел сестру к алтарю, а компанию ему весь вечер составляла девушка, которую гости называли не иначе как «избранницей Гуфа». Пара держалась за руки и обменивалась поцелуями на глазах корреспондента издания.

Как удалось выяснить, новой возлюбленной Алексея стала 27-летняя Валерия Атаджанова, в соцсетях известная под фамилией Ботвиньева. Девушка не стремится к публичности: соцсети она ведет пассивно, а в подписках у нее только чаты для знакомств и группы по поиску моделей для съемок. Судя по снимкам в соцсетях, в 2025 году Валерия вышла замуж. О разводе подписчиков она не оповестила, но, вероятно, брак был недолгим.

Фото: Instagram*/_6murmurmur9_

В начале августа Алексей расстался с Разият Салаховой, которая вдобавок обвинила его в изменах и предательстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что 22-летний Григорий Мирошниченко, сын певицы Алены Свиридовой, сделал предложение руки и сердца своей девушке Арине Соловьевой. Девушка ответила согласием. Вслед за помолвкой она опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. Известие о планах Григория жениться появилось вскоре после того, как обсуждалось его участие в реалити-шоу о выживании детей знаменитостей на необитаемом острове.

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