Кареглазая красотка: Гуф вывел в свет новую возлюбленную — фото

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Рэпер весь вечер не отпускал руку 27-летней избранницы.

Гуф показал новую возлюбленную на свадьбе сестры — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гуф вывел в свет новую возлюбленную на свадьбе сестры

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) появился на торжестве по случаю бракосочетания младшей сестры Ольги в компании новой спутницы. Об этом сообщает Super.

Праздник состоялся в минувшие выходные. Рэпер вел сестру к алтарю, а компанию ему весь вечер составляла девушка, которую гости называли не иначе как «избранницей Гуфа». Пара держалась за руки и обменивалась поцелуями на глазах корреспондента издания.

Как удалось выяснить, новой возлюбленной Алексея стала 27-летняя Валерия Атаджанова, в соцсетях известная под фамилией Ботвиньева. Девушка не стремится к публичности: соцсети она ведет пассивно, а в подписках у нее только чаты для знакомств и группы по поиску моделей для съемок. Судя по снимкам в соцсетях, в 2025 году Валерия вышла замуж. О разводе подписчиков она не оповестила, но, вероятно, брак был недолгим.

Фото: Instagram*/_6murmurmur9_

В начале августа Алексей расстался с Разият Салаховой, которая вдобавок обвинила его в изменах и предательстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что 22-летний Григорий Мирошниченко, сын певицы Алены Свиридовой, сделал предложение руки и сердца своей девушке Арине Соловьевой. Девушка ответила согласием. Вслед за помолвкой она опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. Известие о планах Григория жениться появилось вскоре после того, как обсуждалось его участие в реалити-шоу о выживании детей знаменитостей на необитаемом острове.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

22:52
Дата похорон Сергея Соседова может измениться
22:46
Главные заявления Путина на встрече с лидерами партий Госдумы
22:44
Путин поручил помочь аграриям с продажей зерна
22:39
Взрыв на производстве пиротехники в Ярославской области. Что известно к этому часу
22:32
Пожар в Ярославской области полностью потушен
22:19
Путин заявил о вкладе партий в укрепление суверенитета России

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен