Одноклассники и WWF предложат пользователям узнать об исчезающих и редких видах животных

, 14:29 Фото 47

Онлайн-тест приурочен к 25-летию деятельности Всемирного фонда дикой природы в России.

Фото : Пятый канал, Oк.ru

Викторина, которую WWF запустил в Одноклассниках, поможет узнать интересные факты о редких и исчезающих видах животных. Героями онлайн-теста стали белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный барс, в сохранении популяции которых участвует Всемирный фонд дикой природы в России.

Каждый вопрос викторины сопровождается слайдером, одна часть которого показывает силуэт животного, а другая — фотографию с ним. Пройдя онлайн-тест, пользователь сможет узнать, какие из видов, которым угрожает исчезновение, еще можно спасти, а также массу любопытных фактов о них.

Пятый канал, OK

Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы

Прошедших викторину ждет подарок — значок на аватарку с изображением сайгака, полярного медведя, моржа или зубра. Онлайн тест в Одноклассниках стал частью информационной кампании Всемирного фонда дикой природы «Исчезнувших не вернуть», разработанной агентством BBDO к 25-летию фонда в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что WWF запустил самый длинный за историю человечества стрим. 450 лет зрители будут наблюдать, как разлагается в воде пластиковая бутылка.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +12°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

15:12
В МВД ДНР назвали имена лиц, причастных к убийству Захарченко
14:57
«Огонь!»: Юлия Михалкова показала жаркое видео c тренировки
14:44
Конгрессмены собираются запретить Трампу военную операцию против Ирана
14:29
Одноклассники и WWF предложат пользователям узнать об исчезающих и редких видах животных
14:14
Ученые бьют тревогу: загрязнение Байкала достигло критических значений!
13:59
В Крыму оценили статью Los Angeles Times о полуострове

Сейчас читают

Новое фото Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы
«Похоже, накипело»: В публикации Виторгана нашли намеки на разрыв с Собчак
Жена Малинина опубликовала трогательный снимок первого года замужества

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге