Одноклассники и WWF предложат пользователям узнать об исчезающих и редких видах животных

Викторина, которую WWF запустил в Одноклассниках, поможет узнать интересные факты о редких и исчезающих видах животных. Героями онлайн-теста стали белый медведь, атлантический морж, амурский тигр, дикий северный олень, переднеазиатский леопард, европейский зубр, сайгак и снежный барс, в сохранении популяции которых участвует Всемирный фонд дикой природы в России.

Каждый вопрос викторины сопровождается слайдером, одна часть которого показывает силуэт животного, а другая — фотографию с ним. Пройдя онлайн-тест, пользователь сможет узнать, какие из видов, которым угрожает исчезновение, еще можно спасти, а также массу любопытных фактов о них.

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Прошедших викторину ждет подарок — значок на аватарку с изображением сайгака, полярного медведя, моржа или зубра. Онлайн тест в Одноклассниках стал частью информационной кампании Всемирного фонда дикой природы «Исчезнувших не вернуть», разработанной агентством BBDO к 25-летию фонда в России.