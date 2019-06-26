Петербург хочет отправить экскурсоводов-иностранцев домой

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Местные парламентарии разработали законопроект, который ограничит влияние китайских гидов на туристический рынок.

Фото : Пятый канал, © РИА Новости / Евгения Новоженина

От экскурсоводов крупнейших музеев Петербурга и местных гидов регулярно поступают жалобы на китайских коллег. Незнание города, культуры, а тем более истории Российского государства — причина неправильного и заведомо ложного трактования основных событий истории нашей страны.

С каждым годом наплыв туристов из Китая в РФ возрастает. Счет паломникам из Поднебесной Северная столица уже давно потеряла. Однако не все приезжают в Петербург только в качестве туристов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как китайские лже-гиды нагло обманывают туристов. К примеру, они требуют с отдыхающих плату за полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости или придумывают небылицы о святости янтаря в Петербурге, чтобы побольше его продать.

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В связи с этим, депутаты городского парламента разработали отдельный закон о разрешении работать экскурсоводами и гидами-переводчиками только гражданам России, прошедшим специальную аттестацию. Как поясняет сайт KP.RU, за нарушение закона предусмотрен штраф от 20 до 100 тысяч рублей или депортация. Последняя стадия оформления закона — согласование с депутатами Государственной думы РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге введут туристический сбор для иностранных путешественников.

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