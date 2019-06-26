Туристический сбор для иностранных путешественников введут в Петербурге

Северная столица готовится к введению туристического сбора. Он коснется иностранных гостей, предположительно, за каждый день пребывания в городе на Неве с них будет взиматься по сто рублей. Инициативу обсудили в Правительстве Петербурга. Глава города на Неве Александр Беглов поручил подчиненным оперативно доработать этот вопрос.

«Распоряжения такие даны. Документы находятся в правительстве. Надо ускорить эту работу, потому что потери от каждого дня — это потери бюджета. Мы планируем получать около двух миллиардов рублей», — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Полученные с туристического сбора деньги будут направлены, в том числе на реставрацию исторических зданий, благоустройство парков и других зон отдыха. Сейчас такая практика экспериментально введена в четырех российских регионах Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов заявил об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.