Туристический сбор для иностранных путешественников введут в Петербурге

, 2:27 Эфирная новость 15

Глава Северной столицы Александр Беглов распорядился ускорить введение туристического сбора с иностранцев, приезжающих на отдых в город на Неве.

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Фото, видео : ТАСС/Демьянчук Александр, Пятый канал

Северная столица готовится к введению туристического сбора. Он коснется иностранных гостей, предположительно, за каждый день пребывания в городе на Неве с них будет взиматься по сто рублей. Инициативу обсудили в Правительстве Петербурга. Глава города на Неве Александр Беглов поручил подчиненным оперативно доработать этот вопрос.

«Распоряжения такие даны. Документы находятся в правительстве. Надо ускорить эту работу, потому что потери от каждого дня — это потери бюджета. Мы планируем получать около двух миллиардов рублей», — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Полученные с туристического сбора деньги будут направлены, в том числе на реставрацию исторических зданий, благоустройство парков и других зон отдыха. Сейчас такая практика экспериментально введена в четырех российских регионах Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов заявил об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.

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