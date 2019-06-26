Зеленский назначил нового представителя президента Украины в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича на должность своего постоянного представителя в Крыму.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства 25 июня.

При президенте Порошенко этот пост занимал Борис Бабин, который был отправлен в отставку по собственному желанию в декабре 2018 года.

После госпереворота в Киеве в 2014 году крымчане в ходе референдума выступили за воссоединение с Россией. В марте 2019 года в Крыму и по всей стране прошли праздничные акции и торжества по случаю пятилетия возвращения полуострова в состав РФ. После двух десятков лет украинского застоя крымчане наконец ощутили, как налаживается жизнь.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал об иностранцах, которые с радостью приезжают в российский Крым.