«Вот это орех»: Седокова продемонстрировала аппетитные формы в бикини

, 19:05 Фото 439

Певица опубликовала откровенное фото, сделанное на греческом пляже.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Известная украинская поп-исполнительница Анна Седокова не перестает баловать фанатов соблазнительными снимками. Звезда любит позировать в довольно откровенных нарядах, которые подчеркивают все прелести ее фигуры. Многие фанаты в восторге от подтянутого тела артистки, однако есть и те, кто находит фигуру теледивы совершенно непривлекательной и советует ей похудеть.

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В среду, 26 июня, певица опубликовала очередное пикантное фото в Instagram. На снимке звезда позирует на греческом пляже в одном бикини. За ней открывается вид на Эгейское море. Для своей фотосессии Седокова выбрала несколько необычный ракурс: она легла спиной к камере в довольно эротичной позе. Соблазнительный купальник теледивы акцентировал внимание на ее пятой точке, которая особенно понравилась многим фолловерам.

«Вот это орех».

«Вот это я называю настоящий греческий орех».

«Отличная попка, почему бы не показывать если есть что показать».

«Такую попку и показать не стыдно», — написали пользователи.

Instagram @annasedokova

Другие, в свою очередь, сочли снимок Седоковой чересчур откровенным и осудили ее за «пошлые» фотосессии. Не обошлось и без критики фигуры. Некоторые отметили, что с такими формами, как у певицы, лучше не выставлять тело напоказ, пишет Утро.ру.

«Фото очень красивое… я бы, единственное, убрала Вас, чтобы не портить вид Вашей огромной и уже далеко не попы, ну, или легла поизящней, не в раскорячку».

«Сколько можно попы выставлять? Видимо, попа, заменила мозг!» — возмутились комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова снялась в чересчур откровенном клипе.

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