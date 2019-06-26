Видео: Уроженцы Дагестана устроили драку со стрельбой на парковке в Петербурге

Несколько уроженцев Дагестана устроили драку со стрельбой на парковке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в среду, 26 июня, около дома № 60 по Свердловской набережной. В результате потасовки один человек пострадал. Мужчине потребовалась медицинская помощь, сообщает телеканал «78».

В распоряжении 5-tv.ru появилась видеозапись драки. На кадрах видно как трое мужчин на стоянке автомобилей догоняют четвертого, завязывается потасовка. Неожиданно один из участников драки падает на землю, его товарищи в этот момент отвлекаются, а жертва нападения сбегает. За ним вдогонку бросается один из мужчин, в руках у него пистолет.

Пятый канал