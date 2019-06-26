Видео: Уроженцы Дагестана устроили драку со стрельбой на парковке в Петербурге

, 17:28 Видео 178

Инцидент произошел в среду, 26 июня. Одному из участников потасовки потребовалась медицинская помощь.

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Фото, видео : Пятый канал

Несколько уроженцев Дагестана устроили драку со стрельбой на парковке в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в среду, 26 июня, около дома № 60 по Свердловской набережной. В результате потасовки один человек пострадал. Мужчине потребовалась медицинская помощь, сообщает телеканал «78».

В распоряжении 5-tv.ru появилась видеозапись драки. На кадрах видно как трое мужчин на стоянке автомобилей догоняют четвертого, завязывается потасовка. Неожиданно один из участников драки падает на землю, его товарищи в этот момент отвлекаются, а жертва нападения сбегает. За ним вдогонку бросается один из мужчин, в руках у него пистолет.

Пятый канал
По информации телеканала «78», одного из пострадавших в драке прооперировали. У правонарушителей изъято огнестрельное оружие.  Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный устроил стрельбу на парковке во Владивостоке.

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