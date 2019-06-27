Видео: выступление авиации на военно-техническом форуме «Армия-2019»

На подмосковном аэродроме «Кубинка» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в среду, 26 июня, прошло выступление авиации. В летной программе выставочного мероприятия приняли участие многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, МиГ-29 и МиГ-29СМТ, ударно-разведывательные вертолеты Ка-52, ударные вертолеты Ми-28Н, учебно-боевой самолет Як-130 и самолет первоначального обучения Як-152.

Форум «Армия-2019» представляет собой комплексное мероприятие, которое помимо основной экспозиции включает в себя специальные проекты — Международную выставку высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2019» и специализированную экспозицию «Инновационный клуб».

Демонстрационная программа форума традиционно является невероятно зрелищным событием и демонстрирует мощь российского вооружения, военной и специальной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос».