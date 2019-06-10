Видео: Алиса Салтыкова показала, как снимает клип на яхте в Черном море

Алиса Салтыкова в понедельник, 10 июня, поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком с яхты, заинтриговав их новостью о скором выходе нового клипа.

«Снимаем клип #мынаморе», — написала дочь известной российской певицы и музыканта.

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Instagram @alyssasalt__

Никаких подробностей Алиса Салтыкова раскрывать не стала, но в «сторис» опубликовала видео, на котором видно, что небольшая яхта идет вдоль сочинского побережья.

«Русалка»

«Алисочка, вы прекрасны!»

«Круто! На какую песню клип?»

«Ждем клипец!» — обрадовались поклонники.

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Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Салтыкова подержала свою 31-летнюю дочь, снявшись в клипе Алисы. Артистки перепели старый хит старшей Салтыковой «Серые глаза».