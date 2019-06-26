ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия РФ

Войдет ли Россия в дверь ПАСЕ, которая, если уж проводить параллель — будто болтается сейчас на ветру. Штормит со стороны Киева. Вот буквально пару часов назад его представители попытались внести в резолюцию по российским полномочиям две поправки, отменяющие наши права в парламентской ассамблее. Но пока это ничего не значит.

Решающее голосование идет в эти самые минуты. И судя по настрою, который видела Елена Норкунайте в кулуарах, у Москвы шансы хорошие.

К окончанию новостного выпуска стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила в полном объеме полномочия России. Согласно документу, «Россия остается в Парламентской ассамблее как полноценный участник, без всяких ограничений». За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против — 62, воздержались — 15.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПАСЕ обсуждает 222 поправки к проекту по российской делегации, которые были предложены в основном представителями Украины и Великобритании.