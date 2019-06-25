ПАСЕ обсуждает 222 поправки к проекту по российской делегации

Грузинская карта может быть разыграна на общеевропейском уровне, как раз в эти дни в Страсбурге начали обсуждать возвращение России в ПАСЕ — парламентскую ассамблею совета Европы. Там после «крымской весны» нашу делегацию лишили права голоса, в ответ российские делегаты перестали ездить в Страсбург и платить взносы.

Представители Киева не могут спокойно сидеть, когда речь идет о России. Досталось самой главе ПАСЕ. В лице Лилиан Мори Паскье — представители Украины разглядели черты личного врага и потребовали отстранить ее от сессии. Сама она — никак на выпад не отреагировала. Провокаций со стороны Украины — было хоть отбавляй. Депутаты выражали несогласие с повесткой, размахивали руками, строчили гневные посты в Twitter.

Ведущим странам Европы вернулось понимание, что пора мириться, и помешать этому может только совместное «вето» пяти стран. Четыре — враждебно настроенных — корреспондент Елена Норкунайте уже готова назвать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба.