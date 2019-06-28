«Смотрится, как парик!» Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской

Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони заявил, что у Юлии Барановской беда с волосами. Знаменитый маг отметил, что новый цвет блонд «удешевляет» экс-супругу футболиста Аршавина. По словам Кадони, прическа Барановской выглядит так, словно стилисты надели на нее парик. Об этом сообщает Starhit.

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Новоявленный «модный эксперт» Влад Кадони отметил, что парикмахер известной ведущей явно «напортачил» с объемом прически.

«Угадала только с макияжем, со всем остальным работы непочатый край» , — печально отозвался Кадони о внешности бывшей жены Аршавина.

Фото из соцсетей Барановской. Instagram @baranovskaya_tv

У звезды «Дома-2» также возникли претензии к внешнему виду телеведущей Яны Чуриковой. Он обвинил знаменитость в чересчур объемном костюме.

«Ощущение, что в карманы жакета сложили все, что могли, от телефона до зубной щетки», — высказался Кадони по поводу оверсайз наряда.

При этом он похвалил цвет костюма и даже назвал его модным.

Образ комика и сценариста Александра Гудкова Влад Кадони вообще назвал приемлемым только для пижамной вечеринки.

«Для светского мероприятия — абсолютный провал!» — заявил ведущий «Дом-2».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Влад Кадони прекратил магическую практику и ушел «в затвор».