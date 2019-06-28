«Смотрится, как парик!» Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской

Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони заявил, что у Юлии Барановской беда с волосами. Знаменитый маг отметил, что новый цвет блонд «удешевляет» экс-супругу футболиста Аршавина. По словам Кадони, прическа Барановской выглядит так, словно стилисты надели на нее парик. Об этом сообщает Starhit.
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!
Новоявленный «модный эксперт» Влад Кадони отметил, что парикмахер известной ведущей явно «напортачил» с объемом прически.
У звезды «Дома-2» также возникли претензии к внешнему виду телеведущей Яны Чуриковой. Он обвинил знаменитость в чересчур объемном костюме.
«Ощущение, что в карманы жакета сложили все, что могли, от телефона до зубной щетки», — высказался Кадони по поводу оверсайз наряда.
При этом он похвалил цвет костюма и даже назвал его модным.
Образ комика и сценариста Александра Гудкова Влад Кадони вообще назвал приемлемым только для пижамной вечеринки.
«Для светского мероприятия — абсолютный провал!» — заявил ведущий «Дом-2».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Влад Кадони прекратил магическую практику и ушел «в затвор».