Суд вынес приговор внуку Амана Тулеева за пьяную езду

, 12:42 104

Станислав Тулеев стал фигурантом уголовного дела, после того как повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Фото : Известия/ Михаил Терещенко

Внуку Амана Тулеева — экс-губернатора Кемеровской области — вынесен приговор Заводским районным судом столицы региона. Станислав Тулеев признан виновным в нарушении статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

27-летнему молодому человеку назначено наказание — штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет на связанную с вождением транспорта деятельность сроком на два года. Стоит отметить, что Станислав Тулеев в апреле 2018 года уже получал штраф за аналогичный проступок — тогда он был признан виновным в административном правонарушении и был не только оштрафован, но и лишен прав на полтора года.

Однако в ноябре того же года он был остановлен дорожной полицией снова — как показало медицинское освидетельствование, Тулеев находился за рулем автомобиля марки BMW после употребления алкоголя. Согласно действующему законодательству, за повторное нетрезвое вождение мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Челябинске водитель BMW устроил массовое ДТП. По словам очевидцев, трезв мужчина не был.

Читайте также

+17° Днём +15°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

14:06
Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с голубоглазым сыном
13:49
Второй взрыв прогремел в столице Туниса
13:41
Видео: четверо пострадали при взрыве в Тунисе
13:29
Самолет Air India совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе
13:27
Принятый за «воскресшего» Цапка мужчина задержан в Сочи
13:11
Подробности жесткой посадки Ан-24 в Бурятии и первые версии ЧП — репортаж

Сейчас читают

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото
«Россия сильно впереди»: солист Little Big удивил Собчак своей позицией
«Отвела душу»: Саша Савельева рассказала о «диете кормящей матери»

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге