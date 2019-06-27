Суд вынес приговор внуку Амана Тулеева за пьяную езду

Внуку Амана Тулеева — экс-губернатора Кемеровской области — вынесен приговор Заводским районным судом столицы региона. Станислав Тулеев признан виновным в нарушении статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

27-летнему молодому человеку назначено наказание — штраф в размере 200 тысяч рублей и запрет на связанную с вождением транспорта деятельность сроком на два года. Стоит отметить, что Станислав Тулеев в апреле 2018 года уже получал штраф за аналогичный проступок — тогда он был признан виновным в административном правонарушении и был не только оштрафован, но и лишен прав на полтора года.

Однако в ноябре того же года он был остановлен дорожной полицией снова — как показало медицинское освидетельствование, Тулеев находился за рулем автомобиля марки BMW после употребления алкоголя. Согласно действующему законодательству, за повторное нетрезвое вождение мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Челябинске водитель BMW устроил массовое ДТП. По словам очевидцев, трезв мужчина не был.