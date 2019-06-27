«Потап, займись ей!»: фанаты устали от откровенных фото Насти Каменских

Настя Каменских регулярно публикует в социальной сети сексуальные снимки. Однако такой формат аккаунта певицы в Instagram, судя по всему, начинает надоедать ее поклонникам — за очередное подобное фото фанаты ее раскритиковали.

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Instagram @kamenskux

На новой фотографии Каменских позирует, оперевшись на стол, в обтягивающем бежевом платье с глубоким декольте. В комментариях к публикации фолловеры отметили, что устали от «вызывающих поз и показной сексуальности» Насти.

«Каменских, как всегда, все выставляет»

«Когда же уже выйдет из тренда приоткрытый рот?»

«Господи, Потап, займись ей на выходных! Тычет своими достоинствами во все камеры», — пишут недовольны пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новое фото Насти Каменских вызвало у фанатов очередные подозрения в беременности певицы.