Пресса Туниса предполагает, что взрывы в столице могли быть устроены ради срыва туристического сезона. В четверг, 27 июня, неизвестный взорвал полицейский автомобиль в столице государства рядом со зданиями посольства Франции и МВД Туниса, расположенными в популярном туристическом районе столицы Республики. Следом было активировано еще одно взрывное устройство рядом с гаражом здания управления по борьбе с терроризмом.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, в районе первого взрыва зачастую находится много автобусов с туристами. По предположению журналистов, выбор места взрыва может говорить о намерении сорвать туристический сезон в Тунисе.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате взрыва, прогремевшего в Тунисе 27 июня возле здания посольства Франции, пострадали четыре человека. МИД РФ пока не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших российские граждане.