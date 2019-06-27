Взрывы могли быть устроены, чтобы сорвать туристический сезон — СМИ Туниса

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Один из врывов прогремел в популярном туристическом районе столицы.

Фото : REUTERS / Zoubeir Souissi

Пресса Туниса предполагает, что взрывы в столице могли быть устроены ради срыва туристического сезона. В четверг, 27 июня, неизвестный взорвал полицейский автомобиль в столице государства рядом со зданиями посольства Франции и МВД Туниса, расположенными в популярном туристическом районе столицы Республики. Следом было активировано еще одно взрывное устройство рядом с гаражом здания управления по борьбе с терроризмом.

Как сообщает телеканал Sky News Arabia, в районе первого взрыва зачастую находится много автобусов с туристами. По предположению журналистов, выбор места взрыва может говорить о намерении сорвать туристический сезон в Тунисе. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате взрыва, прогремевшего в Тунисе 27 июня возле здания посольства Франции, пострадали четыре человека. МИД РФ пока не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших российские граждане.

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