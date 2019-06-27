Уйти красиво: Алена Водонаева официально сообщила о разводе с диджеем Косинусом

, 16:45 Фото 122

Экс-участница «Дома-2» рассказала, что они уже подали заявление.

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Фото, видео : Instagram @alenavodonaeva

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева официально заявила о разводе с диджеем Алексеем Косинусом 27 июня на своей странице в Instagram:

«Случилось то, о чем писали еще полгода назад. Мы подали на развод. Вчера. Нас разведут уже 30 июля, и, несмотря ни на что, мы желаем друг другу только одного — счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо», - написала Водонаева.

Instagram @alenavodonaeva

Телеведущая сообщила, что несмотря на развод, они с Алексеем остались самыми близкими людьми и продолжат общаться, но уже как друзья. Поклонники поддержали Водонаеву в ее непростом решении и поразились, с какой мудростью и спокойствием она говорит об этом:

«Это очень мудро и классно, ведь бывший муж может стать лучшим другом и даже как братом» (сохранена орфография и пунктуация автора — Прим. ред.);

«Разойтись красиво очень большое искусство. Мне повезло, и я смогла достойно уйти от моего первого мужа»;

«Очень по-взрослому и очень мудро, вот бы все так могли», — оставили комментарии фолловеры.

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Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса в сентябре 2017 года. Свадьбу возлюбленные сыграли очень скромную — на торжество не были приглашены даже родители молодоженов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, Алена Водонаева снялась топлесс и рассказала, что планирует развестись.

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