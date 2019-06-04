Алена Водонаева снялась топлесс и рассказала, что планирует развестись

Алена Водонаева устроила эротичное шоу в Instagram — экс-участница «Дома-2» показала свою фотосессию, в которой она предстала в платье на почти голое тело. Для полноты картины она добавила подпись, в которой поделилась смелыми планами на жизнь.
«Планы на этот месяц: развестись, перевезти свои вещи из Питера в Москву, открыть салон красоты LAVU. в Питере, улететь в Америку на каникулы с сыном», — написала Водонаева.
«Хорошие планы! Стремные трусы!»
«Вот сразу видно свободную женщину только после развода», — пишут фолловеры.
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Отдельно подписчики коснулись темы недвижимости.
«Помню писали, что квартиру в Питере Вам подарил Алексей на свадьбу. Зачем заниматься тогда переездом?» — спросила Водонаеву пользователь malvina_0203.
«Так писали. Я такого не говорила», — категорично ответила Алена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Алены Водонаевой порвалось платье на самом интересном месте.