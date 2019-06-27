Прокуратура показала фото задержанного «воскресшего Цапка»

Прокуратура Краснодарского края опубликовала фотографии задержанного мужчины, которого пользователи социальных сетей приняли за «воскресшего» Сергея Цапка.

Схожесть с умершим несколько лет назад лидером преступной группировки сыграла с мужчиной злую шутку — на фото с места ДТП, в кадр которого Никифоров попал случайно, пользователи опознали его именно как Сергея Цапка. Подозрительное сходство заинтересовало правоохранительные органы. Благодаря проведенной работе выяснилось, что на снимке запечатлен 32-летний уроженец Бишкека, который находится в федеральном розыске.

Примечательно, что задержан Никифоров был в футболке с надписью «Survival» — «выживание».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, разыскиваемого мужчину полицейские задержали в Сочи в четверг, 27 июня.