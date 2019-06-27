Принятый за «воскресшего» Цапка вор задержан в Сочи

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Полицейским удалось задержать находившегося в федеральном розыске мужчину, который случайно попал на фото с места происшествия.

Фото : ВКонтакте @id433169104

Полиция Сочи задержала вора, которого ранее россияне на фото приняли за «воскресшего» Цапка. Об этом стало известно в четверг, 27 июня.

О задержании мужчины сообщили представители прокуратуры. Мужчина случайно попал в объектив камеры на месте ДТП на Кубани. Пользователи соцсетей, видевшие снимок, приняли его за Сергея Цапка — лидера преступной группировки, умершего в СИЗО несколько лет назад.

Когда личность попавшего на фото человека была установлена, выяснилось, что двойник Цапка ни кто иной как Виталий Никифоров, которого давно ищут полицейские.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 32-летний уроженец Бишкека находится в федеральном розыске за совершение кражи в Выселковском районе Краснодарского края.

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