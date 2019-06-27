Стихия не помеха: в России создают новый плавающий танк

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Очередную разработку отечественного ВПК анонсировали в рамках форума «Армия-2019».

Фото : www.globallookpress.com

В рамках форума «Армия-2019» Россия анонсировала новую боевую машину.

Разработкой легкого плавающего танка занимается Специальное конструкторское бюро машиностроения (АО «СКБМ»). Основной проекта послужила российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», также известная под обозначением 2С25. При этом, в отличие от своего прототипа, новый плавающий танк не будет авиадесантируемым.

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Пока что безымянная машина получит усиленную защиту и новую ходовую часть — будет использована торсионная подвеска от БМП-3, более надежная и менее прихотливая, чем гидропневматическая у «Спрута». От 2С25 разработчики из АО «СКБМ» возьмут основное вооружение для будущей бронемашины, 125-мм гладкоствольную пушку 2А75М.

Разработка плавающих танков активно велась в СССР с 1930-х годов. Первой серийной машиной такого типа в мире стал Т-37А, в дальнейшем замененный более совершенным Т-38. После окончания Великой отечественной войны на вооружение Советской армии был принят ПТ-76, один из самых распространенных плавающих танков в мире. Его боевое применение было зафиксировано во множестве войн второй половины XX века, включая Вьетнамскую, Шестидневную и Индо-пакистанские конфликты 1965 и 1971 годов.

Основной задачей плавающих танков в составе сухопутных войск Советской армии были разведка, огневая поддержка и ведение боевых действий в речной местности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о выступление авиации на военно-техническом форуме «Армия-2019».

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