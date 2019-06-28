Жест доброй воли: Донбасс передаст Киеву пленных — репортаж

, 4:05 Эфирная новость 32

Выдача четверых пленных солдат ВСУ состоится в Минске 28 июня.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР решили передать Киеву четырех пленных солдат ВСУ в качестве жеста доброй воли. Важность в том, что возобновляется сложный процесс обмена, который заморозили на полтора года из-за президентских выборов в стране.

Порошенко не мог уступать республикам, Зеленский пока не хочет и тормозит весь процесс. Оказалось, можно обойтись и без него. Подробности в видеосюжете Георгия Гривенного из Минска.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, во время пресс-конференции обратился к президенту России с просьбой вернуть украинских моряков, задержанных после провокаций в Керченском проливе.

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