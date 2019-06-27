Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

Владимира Зеленского волнует вопрос возвращения домой украинских моряков, задержанных нашими пограничниками во время провокации в Керченском проливе. Сегодня новый президент Незалежной в ходе пресс-конференции впервые напрямую обратился к Владимиру Путину с просьбой их вернуть. Причем говорил по-русски.

Но все это было больше похоже на очередное популистское заявление. Ведь накануне наш МИД направил в Киев ноту, сообщив, как решить этот вопрос в юридической, а не эмоциональной плоскости. Однако, как выяснилось, украинские дипломаты даже не сообщили об этом главе государства, что вызвало возмущение Зеленского.

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я — президент Украины — напоминаю всем, особенно господину Климкину — я в глаза не видел наш ответ на ноту России, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — возмущается лидер Незалежной.

Напомню, что глава МИДа Украины Павел Климкин достался Зеленскому в наследство от Петра Порошенко. Верховная рада, с которой новый президент открыто конфликтует, отказалась голосовать за отставку ключевых министров. Поэтому пока Зеленскому остается только жаловаться на правительство журналистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой инициативе администрации президента Зеленского, касающейся переноса столицы Украины.