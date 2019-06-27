Беглов призвал петербуржцев не приобретать продукты у нелегальных торговцев

Глава Петербурга рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» о борьбе с нелегальными торговцами.
Он напомнил, что их продукция зачастую не сертифицирована, а у продавцов отсутствуют санитарные книжки. Кроме того, такие «предприниматели» уклоняются от уплаты налогов.
Беглов констатировал, когда городские власти проводят проверки и закрывают одни точки, на их месте появляются другие.
Градоначальник также призвал горожан подумать о своем здоровье и не приобретать ничего у нелегалов.
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Беглов напомнил, что город бесплатно выделит десять мест для садоводов на Василеостровском рынке, который осенью откроется после реставрации.
Ранее Беглов рассказал об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.