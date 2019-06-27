Беглов призвал петербуржцев не приобретать продукты у нелегальных торговцев

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Глава Северной столицы сообщил, что осенью на Василеостровском рынке город бесплатно выделит дополнительные места для садоводов.

Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова, телеканал 78

Глава Петербурга рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78» о борьбе с нелегальными торговцами.

Он напомнил, что их продукция зачастую не сертифицирована, а у продавцов отсутствуют санитарные книжки. Кроме того, такие «предприниматели» уклоняются от уплаты налогов.

Беглов констатировал, когда городские власти проводят проверки и закрывают одни точки, на их месте появляются другие.

«Здесь нужно скоординировать усилия, потому что у нас штрафы выписывают одни, сносят другие, изымают продукцию третьи», — сказал он.

Градоначальник также призвал горожан подумать о своем здоровье и не приобретать ничего у нелегалов.

«Опасно покупать продукты у таких торговцев. Неизвестно, где они выращивались, откуда их привезли, срок годности. Непонятно, кому предъявлять претензии», — отметил он.

Беглов напомнил, что город бесплатно выделит десять мест для садоводов на Василеостровском рынке, который осенью откроется после реставрации.

Ранее Беглов рассказал об экономии 1,5 миллиарда рублей от заморозки тарифов ЖКХ.

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