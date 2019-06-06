Блогер из деревни: Как Настя Ивлеева попала в список Forbes

Телеведущая Настя Ивлеева до того, как стать известной телеведущей и блогером, собирающей миллионы просмотров в сети, скромно жила в селе Разметелево Ленинградской области. Ее мать Наталья работала дояркой в совхозе, а девушка воспитывала младшего брата Анатолия и работала маникюршей в Колтушах, едва сводя концы с концами.

«Мы скидывались с подругой деньгами на шоколадку за 23 рубля, я была мастером маникюра в Ленобласти в Колтушах, задумывалась, чтобы стать классной массажисткой и реально не было бабла», — цитирует Настю Ивлееву сайт KP.RU.

Адвокат Сергей Жорин вспомнил о том, что он наследник Бари Алибасова

Когда знаменитость устроилась администратором в один из баров в Петербурге, она «заработала» свой первый миллион — посетитель дал ей деньги на открытие бизнеса. Эту сумму Настя Ивлеева благополучно потратила и переехала в Москву. Мечтая стать телеведущей, девушка устроилась работать в автомастерскую и там сняла свое первое незамысловатое видео, которое оценили подписчики за юмор и простоту.

Мать Насти Ивлеевой отмечает, что телезвезда добилась успеха сама, благодаря правильному воспитанию и характеру.

«Естественно, дочка всего добилась сама с самого начала, с самого нуля! Ей помогло воспитание, характер. Я ее воспитывала и в любви, и в строгости. Она с детства хотела стать ведущей», — сказала Наталья Анатольевна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсуждают загадочный ролик Насти Ивлеевой.