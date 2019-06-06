Блогер из деревни: Как Настя Ивлеева попала в список Forbes

Телеведущая Настя Ивлеева до того, как стать известной телеведущей и блогером, собирающей миллионы просмотров в сети, скромно жила в селе Разметелево Ленинградской области. Ее мать Наталья работала дояркой в совхозе, а девушка воспитывала младшего брата Анатолия и работала маникюршей в Колтушах, едва сводя концы с концами.
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Когда знаменитость устроилась администратором в один из баров в Петербурге, она «заработала» свой первый миллион — посетитель дал ей деньги на открытие бизнеса. Эту сумму Настя Ивлеева благополучно потратила и переехала в Москву. Мечтая стать телеведущей, девушка устроилась работать в автомастерскую и там сняла свое первое незамысловатое видео, которое оценили подписчики за юмор и простоту.
Мать Насти Ивлеевой отмечает, что телезвезда добилась успеха сама, благодаря правильному воспитанию и характеру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсуждают загадочный ролик Насти Ивлеевой.