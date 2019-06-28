Видео: Международные Ганзейские дни торжественно открыли в Пскове

, 5:47 Эфирная новость 51

На сцену одновременно вышли более 800 исполнителей.

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Фото, видео : ganzapskov.ru, Пятый канал

В Пскове на территории древнего Кремля торжественно стартовали Международные Ганзейские дни. Это ежегодный фестиваль, который объединяет города, некогда входившие в торговый Ганзейский союз.

Сейчас эти связи стали гуманитарными и культурными. В новый союз входят 192 города из 16 стран мира.

В Пскове собрались десятки российских и иностранных делегаций. В плане фестиваля выставки, ярмарки, концерты творческих коллективов. Открылся праздник грандиозным выступлением сводного детского хора Российской федерации и стран Ганзейского союза. На сцену одновременно вышли более 800 исполнителей.

Продлятся Ганзейские дни до воскресенья. Следующим городом, где пройдет фестиваль 2020 года станет немецкий Брилон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финалистами фестиваля «Студенческая весна» стали трое петербуржцев.

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