Путевка в жизнь: финалистами фестиваля «Студенческая весна» стали трое петербуржцев

, 8:03 Эфирная новость 8

Отдельный конкурс большого проекта «Россия — страна возможностей» был учрежден Владимиром Путиным.

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Фото, видео : studvesna.info, Пятый канал

У молодых россиян сегодня, 27 июня, праздник. Во всех городах пройдут концерты и флешмобы в честь национального Дня молодежи.

К выступлениям готовятся и участники фестиваля «Студенческая весна». Это престижный конкурс большого проекта «Россия — страна возможностей», который учрежден Владимиром Путиным.

Именно здесь талантливая молодежь получает путевку в жизнь.

В числе победителей этого года сразу трое студентов из Петербурга. Все уже имеют серьезную армию поклонников по всему миру.

С финалистами «Студенческой весны» познакомилась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» открыли в Ставрополе.

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