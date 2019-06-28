РФ и КНР во взаимной торговле отказались от доллара

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Отказ от валюты США позволит в несколько раз нарастить объемы торговли.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Демьянчук, globallookpress.com

Россия и Китай в двусторонних торговых отношениях будут вести расчеты в национальных валютах, полностью исключив американский доллар. Соответствующее межправительственное соглашение подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган, сообщают «Известия».

В документе оговаривается, что платежи в рублях и юанях будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая.

Отказ от валюты США позволит в несколько раз нарастить объемы торговли, а также избавит китайских бизнесменов от излишнего налогообложения за использование в расчетах иностранной валюты, как было ранее.

Как отмечают «Известия», механизм взаиморасчетов планируется выстроить к 2020 году.

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