Полина Гагарина переехала на лето в Подмосковье

Полина Гагарина переселилась на лето в загородный дом в Подмосковье и старается как можно больше времени уделять детям. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, где на фото продемонстрировала элегантный летний образ — длинная юбка и простая белая майка, отмечает «Утро.ру».

При этом издание обращает внимание, как рационально певица распределяет свое время — если уж выезжает в столицу, то назначает на этот день как можно больше дел, чтобы освободить другие дни. Иногда даже слишком много.

Instagram @gagara1987

«Сегодня я по-моему переборщила. В 10.00 я уже спела на открытии форума на ВДНХ, успела выпить кофе с мужем (у него там фотостудия), теперь лечу на примерку, после интересная встреча в „Яндекс“, после репетиция Руф феста с музыкантами (так как у нас акустика и абсолютно новые аранжировки), а после монтаж шоу „Обезоружена“… Пожелайте мне сил и удачи», — поделилась с подписчиками Гагарина.

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Фанаты впечатлены ритмом жизни артистки, наперебой желают ей сил и удачи и настоятельно рекомендуют не забывать об отдыхе.

«Полиночка, вы ж наш любимый терминатор! Или терминаторша, не знаю, как лучше. Главное — обязательно отдыхайте потом».

«Вы когда-нибудь отдыхаете?»

«Какая вы, Полина, большая труженица! Прекрасный пример для всех нас!» — пишут поклонники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, уже в воскресенье, 23 июня, артистку ждут в Санкт-Петербурге на празднике выпускников «Алые паруса».