«Как же это прекрасно!» Волочкова отрабатывает новый вариант шпагата

Бывшая балерина Анастасия Волочкова активно готовится к собственному спектаклю, который пройдет в Москве. На этот раз светскую львицу увлекло цирковое искусство, и она старается добавить в выступление хотя бы некоторые цирковые элементы. В этом Волочковой помогает заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе, сообщает Утро.ру.

Накануне экс-балерина поделилась с поклонниками видео с репетиции нового спектакля. На кадрах Анастасия Волочкова выполняет различные упражнения на полотне. Например, фирменный шпагат, но вниз головой. Поклонники светской львицы, увы, не смогли высказаться по поводу увиденного, поскольку Волочкова закрыла возможность комментирования.

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