«Как же это прекрасно!» Волочкова отрабатывает новый вариант шпагата

, 17:58 Видео 138

Экс-балерина решила разнообразить свою «фишку» под чутким руководством цирковой звезды.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Бывшая балерина Анастасия Волочкова активно готовится к собственному спектаклю, который пройдет в Москве. На этот раз светскую львицу увлекло цирковое искусство, и она старается добавить в выступление хотя бы некоторые цирковые элементы. В этом Волочковой помогает заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе, сообщает Утро.ру.

Накануне экс-балерина поделилась с поклонниками видео с репетиции нового спектакля. На кадрах Анастасия Волочкова выполняет различные упражнения на полотне. Например, фирменный шпагат, но вниз головой. Поклонники светской львицы, увы, не смогли высказаться по поводу увиденного, поскольку Волочкова закрыла возможность комментирования.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая балерина вдруг пересела на эконом-класс и дешевые гостиницы.

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«Как же это прекрасно!» Волочкова отрабатывает новый вариант шпагата

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