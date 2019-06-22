Волочкова пересела на эконом-класс и дешевые гостиницы. Что-то пошло не так?

, 8:01 Видео 27

Анастасия прибыла в Анапу, чтобы порадовать публику фантастическим шоу — вопреки скандалу с мэром города.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Пятый канал

Открытие курортного сезона невозможно без теплого моря, туристов и Анастасии Волочковой. Так, по крайней мере, считает сама балерина. Поэтому, несмотря на то, что мэр Анапы запретил тратить на выступление столичной танцовщицы бюджетные средства, звезда все равно приехала в черноморский город.

Анастасия рассказывает: «Анапа — блестящий город. В нем живут самые хорошие люди».

Но почему этот номер мог стать для Волочковой последним? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Волочкова не сдерживала эмоций во время первой репетиции своего номера в центре Анапы. Артистку подняли на 30 метров. В подвешенном состоянии без страховки танцовщица должна была исполнять акробатические этюды:

«Очень опасный номер эта клетка. Там всего две перекладины внизу: одно неловкое движение — и все, ты на земле».

Звезда 80-х Рома Жуков сражается с бывшей женой за опеку над 6 детьми — подробности

Несмотря на то, что Анастасия боится высоты, она все-таки решилась повторить опасный элемент во время концертной программы. В один момент публика замерла: клетка начала опускаться, ее дверь неожиданно открылась, и балерина едва успела схватиться за железную решетку. Однако Анастасия держалась за клетку крепко, поэтому на сцену приземлилась целой невредимой. Этот был трюк, предусмотренный в программе. Поклонники фирменного шпагата Волочковой могут быть спокойны.

На следующий день Анастасия повторила этот трюк. Правда высота в этот раз была не такая большая. Но это не значит, что Волочковой не чем было удивлять зрителя: артистка старалась продемонстрировать в шоу свои лучшие стороны.

Чтобы попасть на это фантастическое зрелище, посетителям пришлось заплатить две тысячи рублей. Конечно, билет на «Лебединое озеро» в Большом театре стоит дороже, однако сумма все равно внушительная. Но жителям и гостям Анапы на столичную звезду никаких денег жалко не было. Представление прошло при полном аншлаге.

Как работает бизнес Филиппа Киркорова по организации детских праздников? Видео

Всего за две недели Николай и Анастасия поставили новое шоу. Теперь артист надеется, что его представление будет востребовано и на разных праздниках в других городах. Только не факт, что Волочкова отправится в такой тур.

Николай Челноков, режиссер шоу: «Я хочу с Настей, и она хочет. Но здесь зависит от того, какие спонсоры, организация… не знаю. Денег у меня нет, у нее тоже нет».

Это объясняет, почему Волочкова жила в не самой дорогой гостинице Анапы. Номер там стоит от четырех до девяти тысяч за ночь. Обратно артистка летела в эконом-классе, а не в бизнесе. Да и в целом условия были спартанские. Макияж Анастасия делала себе сама — расположилась прямо между рядами.

После посадки Волочкова не расталкивала всех с криками «Дорогу приме!», а спокойно ждала очереди на выход. Цветы от поклонников артистке пришлось нести самой. Часть букетов подхватил помощник, но почему-то не жених артистки. Может, в их отношениях наметился разлад? Или загадочный мистер икс вообще не существует?

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Анастасия Волчкова не будет никого учить своему мастерству.

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!

Последние новости

8:01
Волочкова пересела на эконом-класс и дешевые гостиницы. Что-то пошло не так?
7:47
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
7:26
Миноброны рассекретило документы о защите Брестской крепости
6:59
Свеча памяти: В городах РФ почтили память погибших в Великой Отечественной войне
6:24
Верна стилю: Беременная Миранда Керр продолжает носить мини и шпильки
5:58
Видео: В Архангельске по старинным чертежам воссоздадут «Поморский коч»
5:31
Трусы-невидимки: «Русская Кардашьян» опубликовала провокационное фото
4:56
Вице-премьер Украины предрек новый «майдан» из-за русского языка
4:28
Жади из «Клона» показала, как похудеть после 40 лет
4:00
День памяти и скорби. Россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны
3:32
Фото: Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной избраннице
3:00
Гороскоп на 22 июня: Взмахните белым флагом, Скорпионы!
2:47
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
2:23
Валуев рассказал о своем «условно смертельном» заболевании
1:28
Оправдал название «Северная Венеция»: Сильнейшие ливни затопили Петербург после жары
0:59
«Нафотошопились»: В сети высмеяли Бородину и Орлову из «Дома-2» за ретушь
0:46
Подозреваемый в убийстве Исаенковой экс-глава Раменского района снова арестован
0:28
Пятый канал нашел пару, которой помогли грифоны на Банковском мосту в Петербурге
0:16
Видео: Новый памятник на месте гибели Виктора Цоя установили в Латвии
23:58
В Совфеде констатировали финансовый ущерб Грузии без авиасообщения с РФ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама