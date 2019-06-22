Волочкова пересела на эконом-класс и дешевые гостиницы. Что-то пошло не так?

Открытие курортного сезона невозможно без теплого моря, туристов и Анастасии Волочковой. Так, по крайней мере, считает сама балерина. Поэтому, несмотря на то, что мэр Анапы запретил тратить на выступление столичной танцовщицы бюджетные средства, звезда все равно приехала в черноморский город.

Анастасия рассказывает: «Анапа — блестящий город. В нем живут самые хорошие люди».

Но почему этот номер мог стать для Волочковой последним? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Волочкова не сдерживала эмоций во время первой репетиции своего номера в центре Анапы. Артистку подняли на 30 метров. В подвешенном состоянии без страховки танцовщица должна была исполнять акробатические этюды:

«Очень опасный номер эта клетка. Там всего две перекладины внизу: одно неловкое движение — и все, ты на земле».

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Несмотря на то, что Анастасия боится высоты, она все-таки решилась повторить опасный элемент во время концертной программы. В один момент публика замерла: клетка начала опускаться, ее дверь неожиданно открылась, и балерина едва успела схватиться за железную решетку. Однако Анастасия держалась за клетку крепко, поэтому на сцену приземлилась целой невредимой. Этот был трюк, предусмотренный в программе. Поклонники фирменного шпагата Волочковой могут быть спокойны.

На следующий день Анастасия повторила этот трюк. Правда высота в этот раз была не такая большая. Но это не значит, что Волочковой не чем было удивлять зрителя: артистка старалась продемонстрировать в шоу свои лучшие стороны.

Чтобы попасть на это фантастическое зрелище, посетителям пришлось заплатить две тысячи рублей. Конечно, билет на «Лебединое озеро» в Большом театре стоит дороже, однако сумма все равно внушительная. Но жителям и гостям Анапы на столичную звезду никаких денег жалко не было. Представление прошло при полном аншлаге.

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Всего за две недели Николай и Анастасия поставили новое шоу. Теперь артист надеется, что его представление будет востребовано и на разных праздниках в других городах. Только не факт, что Волочкова отправится в такой тур.

Николай Челноков, режиссер шоу: «Я хочу с Настей, и она хочет. Но здесь зависит от того, какие спонсоры, организация… не знаю. Денег у меня нет, у нее тоже нет».

Это объясняет, почему Волочкова жила в не самой дорогой гостинице Анапы. Номер там стоит от четырех до девяти тысяч за ночь. Обратно артистка летела в эконом-классе, а не в бизнесе. Да и в целом условия были спартанские. Макияж Анастасия делала себе сама — расположилась прямо между рядами.

После посадки Волочкова не расталкивала всех с криками «Дорогу приме!», а спокойно ждала очереди на выход. Цветы от поклонников артистке пришлось нести самой. Часть букетов подхватил помощник, но почему-то не жених артистки. Может, в их отношениях наметился разлад? Или загадочный мистер икс вообще не существует?

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