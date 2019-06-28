«Протрезвел что ли?»: в сети иронизируют над словами Порошенко о Крыме

Пользователи соцсетей активно обсуждают комментарий Петра Порошенко по поводу возвращения России в число участников ПАСЕ. По мнению бывшего украинского лидера, это говорит о скором признании Европой статуса Крыма — об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

В комментариях под публикациями, в которых политик высказывает свое мнение, юзеры посмеиваются над Порошенко — их удивляет, что до сих пор у него были какие-то сомнения по данной теме.

«Объясните, что все признали, ему только не сказали»;

«Правильно мыслит. Протрезвел, что ли?» — иронизируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российская делегация уже приступила к работе в ПАСЕ.