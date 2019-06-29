Дженнифер Энистон рассказала об ужасе, пережитом на борту аварийного самолета

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Голливудская актриса летела на лайнере, у которого возникли технические неполадки.

Фото : www.globallookpress.com

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что с ней приключилась неприятная история, когда она летела из Лос-Анджелеса в Мексику. У лайнера, на борту которого присутствовала звезда, возникли технические неполадки. О возникших трудностях экипаж доложил пассажирам.

Тогда, по словам Энистон, у многих пассажиров случились панические атаки. Об этом актриса рассказала в программе «Шоу Эллен ДеДженерес».

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Дженнифер призналась, что произошедшее и у нее вызвало ужас. Многие пассажиры пытались дозвониться до своих близких, чтобы попрощаться, хотя на деле неисправность не была слишком серьезной.

Командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт Калифорнии. Однако посадка прошла не слишком удачно, во время нее у самолета лопнуло колесо, но, к счастью, никто не получил травм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что папарацци поймали 50-летнюю Дженнифер Энистон в бикини на пляже.

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