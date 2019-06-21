Фото: Папарацци поймали 50-летнюю Дженнифер Энистон в бикини на пляже

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, прославившиеся во время съемок в сериале «Друзья», продолжают ловить на себе восхищенные взгляды фанатов. Кокс и Кудроу уже 55 лет, Энистон — 50, но даже в этом возрасте они могут похвастаться такими формами, перед которыми поклонники не могут устоять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 20 Июн 2019 в 1:20 PDT

В социальных сетях распространились фотографии, на которых актрисы запечатлены на пляже в мексиканском Кабо-Сан-Лукас, пишет Teleprogramma.pro. Судя по кадрам, съемка велась издалека, однако, несмотря на это, на снимках отчетливо видно, что женщины находятся в превосходной физической форме.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 20 Июн 2019 в 1:19 PDT

Фанаты отметили, что фигуре звезд сериала «Друзья» можно только позавидовать. Особое внимание многие обратили на формы Дженнифер Энистон, которая не раз блистала на обложках мужских журналов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о влюбленности принца Гарри в Дженнифер Энистон.