Фото: Папарацци поймали 50-летнюю Дженнифер Энистон в бикини на пляже

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В сети появились снимки, на которых запечатлены Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энистон на мексиканском пляже.

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Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу, прославившиеся во время съемок в сериале «Друзья», продолжают ловить на себе восхищенные взгляды фанатов. Кокс и Кудроу уже 55 лет, Энистон — 50, но даже в этом возрасте они могут похвастаться такими формами, перед которыми поклонники не могут устоять.

 
 
 
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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

В социальных сетях распространились фотографии, на которых актрисы запечатлены на пляже в мексиканском Кабо-Сан-Лукас, пишет Teleprogramma.pro. Судя по кадрам, съемка велась издалека, однако, несмотря на это, на снимках отчетливо видно, что женщины находятся в превосходной физической форме.

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Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

Фанаты отметили, что фигуре звезд сериала «Друзья» можно только позавидовать. Особое внимание многие обратили на формы Дженнифер Энистон, которая не раз блистала на обложках мужских журналов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о влюбленности принца Гарри в Дженнифер Энистон.

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