Эрдоган рассказал о роли С-400 для Турции во время встречи с Путиным на G20

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Переговоры президентов Турции и России прошли в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии.

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Фото, видео : ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

Тема:
G20 120

В рамках саммита G20 в японской Осаке 29 июня президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

«У нас много и других вопросов двусторонней повестки и международной повестки. Поэтому я очень рад вас видеть, еще раз хочу подчеркнуть», — сказал Путин.

В своем вступительном слове российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 16% в 2018 году, солидный объем взаимных инвестиций (по десять миллиардов долларов), а также рекордный туристический поток россиян на турецкие курорты.

Президент Турции в своей приветственной речи назвал Владимира Путина близким другом. Эрдоган отметил новый импульс, который в последнее время Москва и Анкара придали двусторонним отношениям. Турецкий лидер подчеркнул, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 являются приоритетом в сотрудничестве между странами.

«Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь совместное производство ракет, а также включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также обратил внимание на совместное с РФ строительство атомной электростанции «Аккую», первую часть которой планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Японии.

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