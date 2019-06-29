Эрдоган рассказал о роли С-400 для Турции во время встречи с Путиным на G20

В рамках саммита G20 в японской Осаке 29 июня президент России Владимир Путин провел встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
В своем вступительном слове российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 16% в 2018 году, солидный объем взаимных инвестиций (по десять миллиардов долларов), а также рекордный туристический поток россиян на турецкие курорты.
Президент Турции в своей приветственной речи назвал Владимира Путина близким другом. Эрдоган отметил новый импульс, который в последнее время Москва и Анкара придали двусторонним отношениям. Турецкий лидер подчеркнул, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 являются приоритетом в сотрудничестве между странами.
Президент Турции также обратил внимание на совместное с РФ строительство атомной электростанции «Аккую», первую часть которой планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Японии.