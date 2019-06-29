Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке выглядела довольно бодрой. После рукопожатия лидеры двух стран еще некоторое время пообщались, а затем продолжили беседу уже без камер.

В субботу, 29 июня, стартовал второй день саммита. Ключевым событием прошедшего дня стали переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом. Они также прошли без журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. У канцлера Германии начались судороги от обезвоживания. Чуть позднее Меркель снова бросило в дрожь на официальном мероприятии с участием немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.