Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным на G20 — видео

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Переговоры между канцлером Германии и российским лидером на саммите G20 в японской Осаке прошли в субботу, 29 июня.

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Фото, видео : ТАСС/Климентьев Михаил, Пятый канал

Тема:
G20 121

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке выглядела довольно бодрой. После рукопожатия лидеры двух стран еще некоторое время пообщались, а затем продолжили беседу уже без камер.

В субботу, 29 июня, стартовал второй день саммита. Ключевым событием прошедшего дня стали переговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом. Они также прошли без журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. У канцлера Германии начались судороги от обезвоживания. Чуть позднее Меркель снова бросило в дрожь на официальном мероприятии с участием немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

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