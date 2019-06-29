Лидеры G20 признали усиление торговых и геополитических противоречий

Лидеры стран «большой двадцатки» признали, что в мире усилились торговые и геополитические противоречия. Понимание данного факта отмечено в итоговой декларация саммита. Так же задокументировано, что страны, входящие в G20, готовы вести борьбы с этими рисками.

В частности, на полях саммита была достигнуто понимание в необходимости реформы ВТО. Лидеры G20 подтвердили свое стремление к свободной и честной торговле.