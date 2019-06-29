Трамп заявил о готовности пойти на сделку с Китаем

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На полях саммита G20 в Японии состоялась встреча президента США и председателя КНР Си Цзиньпина.

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Фото, видео : REUTERS/ KEVIN LAMARQUE

В рамках саммита G20 в японской Осаке состоялась встреча лидеров США и Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что обе стороны выиграют от сотрудничества. Дональд Трамп, в свою очередь, согласился с китайским лидером и отметил, что Вашингтон готов к «честной» сделке, которая будет носить «исторический» характер.

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Так называемая «торговая война» между США и Китам обострилась в середине 2018 года, когда страны обменялись взаимными пошлинами на импорт. Противостояние вышло на новый виток в 2019 году, когда Вашингтон включил в «черный список» китайский IT-гигант Huawei, что грозило отключением устройств от системы и сервисов Google. В ответ Пекин заявил о собственной операционной системе и составил свой санкционный перечень ненадежных компаний, наносящий ущерб китайским производителям.

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