«Оставьте детей в покое»: Путин высказался о запрете пропаганды гомосексуализма в РФ

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Точка зрения российского лидера по данному вопросу прозвучала во время пресс-конференции по итогам саммита G20.

Фото : Reuters

Тема:
G20 126

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам саммита G20, в субботу, 29 июня, Владимир Путин, комментируя высказывание Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России, заявил, что певец заблуждается, обвиняя Россию в двуличии. И, продолжая тему запрета пропаганды гомосексуализма в РФ, встал на защиту подрастающего поколения.

«Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое! Напридумывали пять-шесть полов — трансформеры, трансгендеры, я даже не понимаю, что это такое. Дай Бог здоровья всем, но эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрения большинству», — подчеркнул российский президент.

По словам Владимира Путина, на Западе «представители так называемой «либеральной идеи» в последнее время навязывают в школах, прямо диктуют необходимость определенного так называемого «сексуального воспитания».

«Родители не хотят, их чуть ли не в тюрьму за это сажают», — добавил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда приводит трансгендерная политика Запада.

Тема:
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