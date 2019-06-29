Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня

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Норвежский диджей Kygo осовременил композицию Higher Love, которую исполняла певица.

Фото, видео : Instagram @whitneyhouston

Новая песня Уитни Хьюстон вышла спустя семь лет после смерти певицы благодаря норвежскому диджею Kygo. Он осовременил композицию Higher Love, которую Хьюстон исполняла в начале 90-х. Это был тоже кавер на песню британского музыканта Стива Уиндвуда, сообщает ТАСС.

Higher Love американская певица исполняла на концертах, но ни в один альбом она не вошла. Продюсеры посчитали, что Уитни ни в коем случае не должна вызывать у поклонников ассоциацию с певицей, которая занимается перепеванием чужих песен.

О композиции вспомнили спустя годы. Компания, к которой отошли авторские права на произведения певицы после ее смерти, и звукозаписывающая студия RCA Records таким образом решили порадовать фанатов Уитни Хьюстон.

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Kygo рассказал, что пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее бы исполнила певица, добавив что-то из своего стиля.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет. Звезда скончалась от сердечной недостаточности после употребления наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Уитни Хьюстон скончалась после полугода комы.

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