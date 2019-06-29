Спустя семь лет после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня

Новая песня Уитни Хьюстон вышла спустя семь лет после смерти певицы благодаря норвежскому диджею Kygo. Он осовременил композицию Higher Love, которую Хьюстон исполняла в начале 90-х. Это был тоже кавер на песню британского музыканта Стива Уиндвуда, сообщает ТАСС.

Higher Love американская певица исполняла на концертах, но ни в один альбом она не вошла. Продюсеры посчитали, что Уитни ни в коем случае не должна вызывать у поклонников ассоциацию с певицей, которая занимается перепеванием чужих песен.

О композиции вспомнили спустя годы. Компания, к которой отошли авторские права на произведения певицы после ее смерти, и звукозаписывающая студия RCA Records таким образом решили порадовать фанатов Уитни Хьюстон.

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Kygo рассказал, что пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее бы исполнила певица, добавив что-то из своего стиля.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в Лос-Анджелесе в возрасте 48 лет. Звезда скончалась от сердечной недостаточности после употребления наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Уитни Хьюстон скончалась после полугода комы.