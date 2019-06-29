За управление большегрузным транспортом, масса которого превышает разрешенную, водителей будут лишать прав, а сам автомобиль может быть конфискован, так как данные действия автомобилистов приводят к порче дорожного покрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сделанное на телеканале «Россия-1».

По словам главы ведомства, данное решение было принято на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

«Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — рассказал Дитрих.

По экспертным оценкам, один большегруз наносит вред трассе примерно такой же, что и 24 тысячи легковых авто.

Качество российских дорог обсуждалось 26 июня на заседании Госсовета. Владимир Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ.