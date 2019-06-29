За перевес большегрузного транспорта будут лишать прав — Дитрих

, 16:47 44

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, решение было принято на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

Фото : amastercar.ru

За управление большегрузным транспортом, масса которого превышает разрешенную, водителей будут лишать прав, а сам автомобиль может быть конфискован, так как данные действия автомобилистов приводят к порче дорожного покрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сделанное на телеканале «Россия-1».

По словам главы ведомства, данное решение было принято на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения.

«Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — рассказал Дитрих.

По экспертным оценкам, один большегруз наносит вред трассе примерно такой же, что и 24 тысячи легковых авто.

Качество российских дорог обсуждалось 26 июня на заседании Госсовета. Владимир Путин дал чиновникам пять лет на кардинальное изменение ситуации с дорогами в РФ.

Читайте также

+19° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

17:48
«Мужчина для удовольствия»: Собчак рассказала, какими должны быть детские сказки
17:32
Смертельная жатва: в результате наводнения в Иркутской области погибли три человека
17:11
В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на экономику России
16:59
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: финальный трейлер фильма взорвал соцсети
16:47
За перевес большегрузного транспорта будут лишать прав — Дитрих
16:32
«За базар надо отвечать»: Темникова бросила вызов Фадееву

Сейчас читают

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым
Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото
Огромная грудь «русской Кардашьян» едва не вывалилась из откровенного платья

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге