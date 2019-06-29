В Лос-Анджелесе в известного рэпера всадили десять пуль, но он выжил

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Slim 400 находится в критическом, но стабильном состоянии.

Фото : Facebook / @Slim 400

Неизвестные в Лос-Анджелесе тяжело ранили популярного в США рэпера Slim 400, выпустив в него не менее десяти пуль. ЧП произошло вечером 28 июня, когда на одной из улиц города остановился автомобиль, из которого и началась стрельба.

Музыкант был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное, пишет News.ru.

Настоящее имя 31-летнего рэпера — Винсент Коран, он уроженец Германии. На его счету четыре альбома, в том числе в сотрудничестве со звукозаписывающей компанией YG.

Полиция разыскивает преступников.

Ранее в Лос-Анджелесе был застрелен рэпер Nipsey.

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В Лос-Анджелесе в известного рэпера всадили десять пуль, но он выжил

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