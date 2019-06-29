Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Глава государства проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств.

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным паводком.

Ожидается, что прямо в аэропорту президент РФ проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации, мерах по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.

В результате стихии к настоящему моменту известно о трех погибших. Более 350 человек, в том числе 33 ребенка пострадали.

Наводнение затронуло 31 населенный пункт. Сейчас в районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог. Под водой — более 200 километров дорожного полотна, разрушено 15 автомобильных мостов.

В ближайшие сутки МЧС прогнозирует подтопление еще двух поселков в Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий разгула стихии в Иркутской области.

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