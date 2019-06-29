Смертельная жатва: в результате наводнения в Иркутской области погибли три человека

Паводок в Иркутской области привел к гибели трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В результате ЧС пострадали 351 человек, в том числе 33 ребенка; из них три человека погибли, в том числе один ребенок; 97 пострадавших, в том числе 17 детей госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям медицинская помощь оказана амбулаторно», — отмечается в справке в пресс-службу.

Режим ЧС в Иркутской области был введен из-за наводнения, которое коснулось 31 населенного пункта. Сейчас в в районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог. Под водой — более 200 километров дорожного полотна. Разрушено 15 автомобильных мостов.

В ближайшие сутки МЧС прогнозирует подтопление еще двух поселков в Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наводнение в Иркутске стало самым разрушительным за последние 20 лет.