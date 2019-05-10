Видео: На президента Филиппин напал огромный таракан во время выступления

Огромный таракан взгромоздился на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте. Инцидент произошел во время выступления первого лица страны перед сенатом в центральной провинции Бохоль, сообщает Reuters.

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Родриго Дутерте заметил насекомое только благодаря своей помощнице. Девушка подбежала к президенту и попыталась стряхнуть таракана. Попытка избавиться от «усача» не удалась, и насекомое устремилось вниз по футболке филиппинского лидера.

Президент, которого эта ситуация несколько отвлекла от произносимой речи, хладнокровно стряхнул таракана на пол и топнул ногой. Родриго Дутерте отметил, что насекомое ему могли «подослать» представители главной оппозиционной либеральной партии.

«Это либерал! Это точно», — пошутил Родриго Дутерте и продолжил свою двухчасовую речь.

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