Саммит G20 подтвердил: Россия была, есть и остается главным игроком на геополитической арене

Саммит «Большой двадцатки» — одна из главных тем этой недели. В японской Осаке собрались лидеры государств, которые представляют 85% глобального валового продукта и две трети населения мира.

Ключевым событием саммита стала двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты общались полтора часа и обсудили основные темы. Хотя для Путина этот разговор стал только небольшой частью насыщенной программы. Тут и двусторонние контакты, и встречи стран БРИКС и многое другое.

Саммит еще раз подтвердил: Россия была, есть и остается главным игроком на геополитическом пространстве. Дмитрий Акимов о том, как сейчас мировые державы видят будущее планеты.

Деревянный храм древней столицы Японии Киото. Страна Восходящего солнца, какой ее знают по фильмам и книгам.

«Это самая древняя постройка в этом месте, храм, который был основан более четырехсот лет назад», — рассказывает сотрудник храма Кодайзи Юми Исобу.

В этом храме служит робот, который читает сутру сердца. Япония, она вся в этом — стилистически разное прошлое и будущее — по соседству. О том, каким должно быть это будущее, и обсуждали в Осаке лидеры 37 государств и международных организаций. Единства мнений пока нет.

«Нарастают противоречия между странами по всем вопросам повестки — и классически экономической и финансовой сфере», — отмечает представитель президента РФ по связям с представителями лидеров стран, входящих в «группу двадцати», Светлана Лукаш.

И все из-за этого. Дональд Трамп приехал на саммит в своем привычном амплуа — эксцентричном. Пытается быть «Хозяином» в Японии, распоряжаться и указывать. И прямо во вступительной речи мягко намекает на то, кто здесь главный и, кого надо слушать.

«Мы заинтересованы в работе с теми, кто разделяет наши взгляды со всего мира, для достижения наших целей», — подчеркнул президент США Дональд Трамп.

Но уже далеко не все к нему прислушиваются. «Большая двадцатка» — это не площадка, где 19 внемлют одному, как в «семерке», например. Это место, где звучат другие голоса, иные мнения, конструктивные предложения. Где лидеры стран, которые уже давно по своему совокупному экономическому потенциалу обогнали гегемона из недалекого прошлого, сначала беседуют между собой, сверяют часы, и сами формулируют повестку и вопросы, которые надо решать всем миром.

«Международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров», — говорит Владимир Путин.

Владимир Путин, и это было заметно с первых минут визита, привез на форум тот здравый смысл, непредвзятый взгляд и конструктив. Еще до официального начала саммита — встреча в формате БРИКС. Лидеры тех самых развивающихся экономик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. И к ним стали прислушиваться, потому что уже давно глупо отрицать, что именно эта группа формирует будущий мир.

«Государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития. На принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интересов всех стран», — подчеркнул российский президент.

Кроме того, в графике российского президента десять двусторонних встреч. Ангела Меркель сверила с Путиным часы, Макрон — поздоровался по-русски. И только Мэй показательно молчала, все на лице было написано. Главная встреча, детали которой обсуждают до сих пор, с американским президентом. Трамп начал общение с Путиным на официальной церемонии фотографирования — в зал они вошли вместе. На первой с прошлого июля полноформатной встрече, Трамп, как ни в чем ни бывало, сыпал комплиментами.

«Нам многое предстоит обсудить: торговля, разоружение, протекционизм и многое другое. И все это построено на хороших взаимоотношениях, думаю, что результаты встречи будут отличными», — заявил лидер Соединенных Штатов.

Американские журналисты с прошлого года свою повестку не изменили. США в следующем году готовятся к президентским выборам, но по-прежнему думают о прошлых. Для них это важно и серьезно, но для серьезных людей это уже давно шутка.

«И не думай вмешиваться в выборы!» — шутит Дональд Трамп.

Несмотря на все эти казусы, российский президент оценил эту встречу, как удачную.

«Что касается СНВ-III, то поручили министерствам иностранных дел, чтобы они начали по этим вопросам консультации. Хорошая встреча, деловая, прагматичная», — отметил Владимир Путин.

Удивительно, но ко второму дню, политики сумели договориться. Итоговую декларацию согласовали почти сразу, и в целом этим саммитом остались довольны.

«Форум „двадцатки“ подтвердил свою востребованность, нужно это признать, и отработал по всем основным направлениям. Результат есть», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

После того как саммит был завершен, и все стали разъезжаться по домам, Владимир Путин продолжил работу. Предстояло завершить перекрестный год России в Японии и Японии в России.

«Прошел год, и за это время в обеих странах проводились самые разные мероприятия, в рамках которых народы обеих стран становились ближе друг к другу», — говорит премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Японцы стали как никогда интересоваться русской культурой, традициями и обычаями. И это — нормальное развитие ситуации, утверждает филолог Ясако Танако. Она всю жизнь посвятила изучению России и нашла ответ на вопрос, что общего у наших стран.

«Люди моего поколения мало знали о России — матрешка, чебурашка. Но, русский фольклор, находит отклик в сердцах японцев, как никакой другой», — рассказывает филолог Яско Танако.

Перекрестный год показал — перспективы развития отношений очень высоки, а потому двусторонние связи решено поддерживать и дальше.

«Мы договорились запустить новый проект — Год российско‑японских межрегиональных и побратимских обменов. Мне особенно приятно сказать об этом здесь, в Осаке — городе‑побратиме моего родного Санкт‑Петербурга», — отметил Владимир Путин.

Япония в следующем году принимает Олимпиаду. Россия — среди почетных гостей.

В выставочном павильоне G20 многие впервые увидели символы олимпиады, которая пройдет в следующем году в Токио. Это вот такие два забавных малыша. Вообще на примере подготовки к олимпиаде видно на сколько трепетно относятся японцы к сохранению окружающей среды. Например, медали, которые будут вручать олимпийцам, сделаны из переработанных мобильных телефонов. Бронзовые так вообще на 100%.

«Этот факел сделан из переработанного алюминия. Мы использовали его, когда строили временное жилье для пострадавших от наводнения, а затем, когда дома разобрали — алюминий пошел на олимпийские факелы», — рассказывает сотрудник оргкомитета олимпиады 2020 Хироюки Кобаяси.

«Могу я взять его в руки? Так я стал первым русским, кто взял олимпийский факел будущих олимпийских игр в Токио», — говорит корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

А вот каким станет мир, когда этот факел загорится — во многом зависит от того, насколько внимательно члены большой двадцатки отнесутся к выполнению своих обещаний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил лидеров G20 в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы.