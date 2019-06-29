Владимир Путин пригласил лидеров G20 в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран-участниц G20 приехать в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение было озвучено во время пресс-конференции по итогам G20 в субботу, 29 июня.

«Мы будем рады, если наши приглашения будут приняты. Если нет — не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае», — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что Россия уважительно относится к странам-союзникам, и подчеркнул, что всегда ценил их участие в борьбе с нацизмом.

В субботу, 29 июня, российский лидер провел в рамках саммита несколько встреч. Самые главные из них — с канцлером Германии Ангелой Меркель, главой Египта Абдул-Фаттахом Сиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».