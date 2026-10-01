Путин: Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией, но есть нюанс

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Несмотря на недружественные шаги другой стороны, Москва продолжает идти ей на встречу.

Фото, видео: © Getty Images/ Anadolu / Contributor; 5-tv.ru

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Тема:
Валдай

Россия заинтересована в развитии отношений с Японией, однако обеспокоена планами страны по милитаризации и созданию военно-политических блоков в регионе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Москва по-прежнему рассматривает российско-японские отношения как дружественные и конструктивные.

«Я вижу российско-японские отношения хорошими, добрососедскими и наполненными конкретным содержанием, о котором вы сейчас сказали — экономикой, экологией, совместными научными исследованиями и так далее», — сказал президент.

При этом глава государства отметил, что за последние два года изменилось отношение Японии к России.

«С тех пор в подходах России к Японии ничего не поменялось. Но поменялось отношение Японии к России. Не мы же ввели санкции в отношении Японии. Это Япония ввела санкции в отношении Российской Федерации», — заявил Путин.

Президент также отметил, что Москва обеспокоена отдельными заявлениями японских руководителей.

«Более того, мы слышим и достаточно жесткие изъявления со стороны некоторых японских руководителей первого ранга, мы же себе ничего подобного не позволяли, не делали этого. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией», — сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер отдельно выделил вопросы безопасности.

«Нас в то же время беспокоят планы милитаризации Японии, не могу об этом не сказать. Нас беспокоит политика, связанная с созданием военно-политических блоков в регионе, я обязан об этом сказать», — отметил президент.

Путин добавил, что Россия готова сохранять взаимодействие с японскими партнерами, которые продолжают работать в стране.

«Несмотря на явно недружественные шаги японского правительства, мы не только не мешаем нашим японским партнерам, мы поддерживаем, так же как и поддерживаем всех, кто продолжает сотрудничать с Российской Федерацией, и намерены, готовы также себя вести в будущем», — заявил глава государства.

Президент выразил надежду, что в Японии в дальнейшем также возобладает настрой на совместную работу в интересах двух стран.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

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