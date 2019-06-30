Из города Канск Красноярского края эвакуированы 17 человек из-за паводка

Уровень воды в реке Кан в городе Канск на востоке Красноярского края превысил критическую отметку 4,2 метра, в связи с чем в воскресенье, 30 июня, были эвакуированы 17 человек, в том числе пятеро детей.

Как передает ТАСС, в настоящее время подтоплены 56 придомовых участков, дачных — 40. Всего в зоне подтопления оказались три района, где проживают 264 человека, из них 27 — дети.

Уровень воды в реке составляет 425 сантиметра и продолжает подниматься из-за дождей и таяния снега в Саянских горах.

Население Канска составляет более 89 тысяч человек.

Накануне стало известно о пяти погибших в результате паводка в Иркутской области.