Из города Канск Красноярского края эвакуированы 17 человек из-за паводка

, 9:15 68

Уровень воды в реке Кан превысил 4,2 метра и продолжает подниматься.

Фото : ВКонтакте @p_v_k_kansk

Уровень воды в реке Кан в городе Канск на востоке Красноярского края превысил критическую отметку 4,2 метра, в связи с чем в воскресенье, 30 июня, были эвакуированы 17 человек, в том числе пятеро детей.

Как передает ТАСС, в настоящее время подтоплены 56 придомовых участков, дачных — 40. Всего в зоне подтопления оказались три района, где проживают 264 человека, из них 27 — дети.

Уровень воды в реке составляет 425 сантиметра и продолжает подниматься из-за дождей и таяния снега в Саянских горах.

Население Канска составляет более 89 тысяч человек.

Накануне стало известно о пяти погибших в результате паводка в Иркутской области.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +13°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Последние новости

10:15
Страшные кадры наводнения в Иркутской области. МЧС предупреждает о новых угрозах
9:59
Фото римских каникул Ларисы Гузеевой с невесткой
9:47
В Роструде напомнили о правилах отпуска
9:28
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
9:15
Из города Канск Красноярского края эвакуированы 17 человек из-за паводка
8:56
Беженцы из сирийского Идлиба получили гумпомощь от российских военных

Сейчас читают

Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире — видео
«Бомба!»: Ким Кардашьян показала фигуру в бикини — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге