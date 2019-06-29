Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек

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Глава МЧС на оперативном совещании в Братске доложил Владимиру Путину о ситуации с паводком.

Фото : ВКонтакте @irknim, Пятый канал

Тема:
Погода 3841

Пять человек погибли в результате паводка в Иркутской области. Об этом на совещании в Братске доложил президенту Владимиру Путину глава МЧС Евгений Зиничев. Согласно последним данным, еще 97 человек находятся в лечебных учреждениях. Два человека числятся без вести пропавшими.

«В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысячи человек. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка. Погибло пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка», — сказал Зиничев.

Кроме этого из зоны бедствия эвакуированы 1161 человек. 924 из них расположили в пунктах временного содержания, где оказывается вся возможная помощь для граждан.

В настоящий момент ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь» и 17 участкам автомобильных дорог местного значения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области.

Тема:
Погода 3841
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